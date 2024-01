G1 Therapeutics ist zurück!

Die G1 Therapeutics-Aktie wird in verschiedenen technischen Analysen bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,05 USD liegt, was einer Abweichung von +37,39 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,05 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +48,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die G1 Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,48) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der G1 Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die G1 Therapeutics-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu G1 Therapeutics vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 21,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 599,45 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält G1 Therapeutics von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der G1 Therapeutics liegt bei 33,87 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,95 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".