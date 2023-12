G1 Therapeutics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die G1 Therapeutics-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 21,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 583,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,12 USD) bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält G1 Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -52,42 Prozent, was 68,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (15,76 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 22,85 Prozent, und G1 Therapeutics liegt aktuell 75,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die G1 Therapeutics liegt mit einem Kurs von 3,12 USD inzwischen +57,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +40,54 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.