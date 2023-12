G1 Therapeutics Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Wochen konnte bei G1 Therapeutics eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse von Social-Media-Beiträgen, die auf eine Tendenz zu besonders negativen Themen hinweisen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die G1 Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für G1 Therapeutics liegt bei 42,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich beim RSI25, der bei 33 liegt, und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da in den vergangenen Wochen sowohl positive als auch negative Themen in den sozialen Medien diskutiert wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung und das Interesse der Anleger in Bezug auf G1 Therapeutics sich in den letzten Wochen verändert haben und aktuell als neutral bewertet werden.