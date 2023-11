G1 Therapeutics Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig in der technischen Analyse des Finanzmarktes eingesetzt. Im Fall von G1 Therapeutics bewerten wir den RSI für die letzten 7 Tage und auch den längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die G1 Therapeutics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass G1 Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich G1 Therapeutics ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder die Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen in den Diskussionen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden beobachtet. Daher wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten schätzen die Aktie von G1 Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es wurden keine neuen Analystenupdates zu G1 Therapeutics veröffentlicht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 21,33 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Zusammenfassend zeigt die Bewertung der verschiedenen Aspekte, dass G1 Therapeutics insgesamt als eine vielversprechende Investition betrachtet wird.