G1 Therapeutics Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf G1 Therapeutics war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien gab es neun Tage lang hauptsächlich positive Themen, ohne jegliche negative Diskussion. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält G1 Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -2,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei G1 Therapeutics aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Aus charttechnischer Sicht erhält G1 Therapeutics jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs der Aktie um 45,38 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wurde die Aktie jedoch neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für G1 Therapeutics führt. Ebenso deutet eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, wofür das Unternehmen ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich damit für G1 Therapeutics eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund der Dividendenpolitik und der Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien.