G1 Therapeutics Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Anleger-Stimmung bei G1 Therapeutics ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich positiv. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und es ließ sich eine positive Änderung der Stimmung identifizieren. Somit erhält die Aktie von G1 Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der G1 Therapeutics wird als neutral bewertet, da er weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 zeigt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die G1 Therapeutics-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +33,78 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +40,09 Prozent aufweist.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.