G1 Therapeutics Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

G1 Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche um durchschnittlich 13,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass G1 Therapeutics im Branchenvergleich eine Underperformance von -65,59 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflege-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,17 Prozent im letzten Jahr, wobei G1 Therapeutics 72,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich erhält G1 Therapeutics in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die G1 Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,23 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,24 USD, was einer Abweichung von +45,29 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (2,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +39,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die G1 Therapeutics-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet G1 Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Aktie der G1 Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung für G1 Therapeutics aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen). Das Kursziel für die Aktie der G1 Therapeutics liegt im Mittel bei 11,33 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 3,24 USD eine erwartete Kursentwicklung von 249,79 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der G1 Therapeutics insgesamt die Einschätzung "Gut".