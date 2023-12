Fy Financial Shenzhen Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Fy Shenzhen neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 80. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Fy Shenzhen-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,47 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,4 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -14,89 Prozent. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,41 HKD, was einer Abweichung von -2,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Fy Shenzhen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fy Shenzhen-Aktie bei 31,15, was über dem Branchendurchschnitt von 22,17 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.