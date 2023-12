Fy Financial Shenzhen Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz zu Fy Shenzhen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs als auch der Branchenvergleich deuten darauf hin, dass die Aktie eine neutrale Bewertung hat. Trotzdem hat Fy Shenzhen in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance als vergleichbare Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse ergibt jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, das 41 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin. Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Fy Shenzhen.