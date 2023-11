Fuzhou Rockchip Electronics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Rockchip Electronics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 75,55 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 66,48 CNH weicht somit um -12,01 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (65,1 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,12 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Rockchip Electronics-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Rockchip Electronics in den letzten Tagen. Von insgesamt zwölf Tagen waren zehn positiv, zwei negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Rockchip Electronics eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Bewertung als "Schlecht" mit einem Wert von 82,26. Der RSI25 beläuft sich auf 40,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Rockchip Electronics eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird Rockchip Electronics insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.