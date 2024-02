Fuzhou Rockchip Electronics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Rockchip Electronics haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Dies ergab eine Analyse der Internet-Kommunikation, die starke negative Ausschläge aufzeigte. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird Rockchip Electronics insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Auf der anderen Seite wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben. Dies lässt die Anleger-Stimmung auf einer positiven Ebene vermuten, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Rockchip Electronics-Aktie zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 67,6 CNH in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 50,13 CNH, was einer Abweichung von -25,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rockchip Electronics-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Tage ergab hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Rockchip Electronics auf Basis der RSIs mit einem "Gut"-Rating eingestuft.