Fuzhou Rockchip Electronics Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Rockchip Electronics bei 33,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rockchip Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,41 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 67,44 CNH weicht somit um -9,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 65,85 CNH, was einer Abweichung von +2,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Rockchip Electronics in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Die Anleger-Sentiment-Bewertung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rockchip Electronics diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält.