Fuzhou Rockchip Electronics Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmungslage unter Anlegern zu Rockchip Electronics war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation an acht Tagen, während positive Themen an nur fünf Tagen überwogen. Die Diskussionen konzentrierten sich auch verstärkt auf negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt wurden 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt ein negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Veränderung der Stimmung ergaben ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Entwicklung auf.

In technischer Hinsicht zeigt sich ebenfalls eine negative Einschätzung. Der aktuelle Kurs der Rockchip Electronics liegt um -13,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch der Wert in Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt mit -22,82 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rockchip Electronics-Aktie zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 95 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Rockchip Electronics.