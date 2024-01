Fuyao Glass Industry Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt verstärkt über die Aktie von Fuyao Glass Industry diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt befasste sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf (drei "Schlecht" und zwei "Gut"). Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt ein "Schlecht" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnete Fuyao Glass Industry in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 9,62 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,88 Prozent, was zu einer Unterperformance von -4,26 Prozent für Fuyao Glass Industry führte. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei 6,37 Prozent, wobei Fuyao Glass Industry mit 3,26 Prozent darüber lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Fuyao Glass Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 36,12 CNH, während der letzte Schlusskurs (38,31 CNH) darüber liegt (+6,06 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,24 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. In Summe ergibt sich daher für Fuyao Glass Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell ist die Fuyao Glass Industry mit einem RSI von 19,82 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Fuyao Glass Industry somit für den RSI die Einstufung "Gut".