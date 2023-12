Fuyao Glass Industry Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Fuyao Glass Industry Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 36,06 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt bei 37,35 CNH, was einem Abstand von +3,58 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 37,16 CNH, was einer Differenz von +0,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme negativer Kommentare über Fuyao Glass Industry zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt eine rote Zone an, was von der Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie ist höher als normal, was zu einem "Gut"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Fuyao Glass Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,62 Prozent erzielt, was 2,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 13,03 Prozent, wobei die Fuyao Glass Industry 3,41 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Fuyao Glass Industry beträgt 34,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".