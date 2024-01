Fuyao Glass Industry Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten 12 Monaten hat Fuyao Glass Industry eine Performance von 9,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fuyao Glass Industry in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -4,26 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,37 Prozent, wobei Fuyao Glass Industry 3,26 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist, zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu Fuyao Glass Industry verbreitet wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse erhält Fuyao Glass Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 36,12 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 38,31 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,06 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 37,24 CNH zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,87 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. In Summe wird Fuyao Glass Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Fuyao Glass Industry derzeit mit einem Wert von 19,82 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".