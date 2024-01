Fuva Brain Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Fuva Brain-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 641,97 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von -11,06 Prozent aufgebaut hat, da er selbst bei 571 JPY aus dem Handel ging. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 549,22 JPY ergibt sich jedoch nur eine Differenz von +3,97 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet die Einstufung somit "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fuva Brain-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (41,32) führt zu demselben Ergebnis, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fuva Brain.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Fuva Brain diskutiert wurde. Vor allem in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Fuva Brain-Aktie, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität aufweisen und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus technischer Analyse, Relative Strength Index, Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild ein "Neutral"-Rating für die Fuva Brain-Aktie.