Future World Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Diese Analyse basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Future World-Aktie: der aktuelle Wert liegt bei 41. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation auf (Wert: 67,53), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Future World.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Future World derzeit bei 0,97 HKD verortet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,83 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -14,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,84 HKD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Internetkommunikation zu Future World gegeben hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung, ohne besondere positive oder negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tagen. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Future World eine neutrale Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.