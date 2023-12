Future Science and Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, je nachdem, wie intensiv diskutiert wird. Bei Future Science & haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet festgestellt und bewerten dies daher als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher bewerten wir das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Future Science & liegt bei 94. Im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Future Science & weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Future Science & eine Performance von 0,75 Prozent. Im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" schnitt das Unternehmen um +1,86 Prozent besser ab. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -0,76 Prozent, wobei Future Science & um 1,51 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Future Science & von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.