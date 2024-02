Future Science and Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Future Science & liegt bei einem Wert von 94, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Bauprodukte als neutral bewertet wird. Aus fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Future Science & diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,47 Prozent, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 1,66) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Future Science &-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Future Science &-Aktie beträgt aktuell 58 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 75,19, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für Future Science &.