Future Science and Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer ein negatives Signal, und es gab keine positiven Diskussionen. An insgesamt 12 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Future Science &. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Future Science &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,08 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 18,73 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt (-19,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -20,55 Prozent, und Future Science & liegt aktuell 17,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Future Science &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 58, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 75,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Future Science & liegt bei 94, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.