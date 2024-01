Future Science and Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Aktienkurs von Future Science & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Future Science & um 0,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,6 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Bauprodukte-Branche beträgt 1,73 Prozent, was bedeutet, dass Future Science & derzeit 0,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Future Science & bei 6,24 CNH, was +0,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch +7,77 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Future Science & beträgt 94, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Future Science & über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Future Science & aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.