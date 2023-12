Future Science and Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Future Science & liegt der RSI bei 37,93, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 55,8, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Future Science & ein Verhältnis zum Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -1,05 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" für seine Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Future Science & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 94,32 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass Future Science & basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,78 CNH, während der Aktienkurs bei 6,11 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 6,24 CNH, was einer Abweichung von -2,08 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Future Science & Aktie.