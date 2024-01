Future Land Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Seazen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 14,08 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 10,75 CNH liegt und somit einen Abstand von -23,65 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,06 CNH, was einer Differenz von -10,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten zur Seazen-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Die Anleger-Stimmung bei Seazen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,16 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Seazen-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Seazen-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf diesem Punkt der Analyse.