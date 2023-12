Future Land Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Seazen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 14,28 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 11,38 CNH, was einem Unterschied von -20,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Seazen-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seazen-Aktie liegt bei 62,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,77, was für 25 Tage eine ähnliche Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Auch das Anleger-Sentiment wurde untersucht, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Seazen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.