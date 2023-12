Future Land Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Seazen ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in der "Neutral"-Einschätzung wider, die die Aktie heute erhält. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,79 CNH liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -3,68 Prozent und damit eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Seazen einen neutralen Wert sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.