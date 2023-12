Future Health Esg Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Future Health Esg-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 0 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 0 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Future Health Esg.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Future Health Esg in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Future Health Esg von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Future Health Esg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,7 USD liegt, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Future Health Esg-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.