Future Health Esg Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Future Health Esg-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Future Health Esg-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Future Health Esg ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Future Health Esg-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 10,54 USD und auf kurzfristiger Basis 10,83 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Future Health Esg wurden ebenfalls untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.