Future Health Esg Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Future Health Esg-RSI liegt bei 63,64, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 30,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Future Health Esg eingestellt waren. Die Gespräche konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Future Health Esg daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Future Health Esg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 10,36 USD, und der letzte Schlusskurs von 10,67 USD weist eine ähnliche Tendenz auf (Unterschied +2,99 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,58 USD) zeigt eine ähnliche Tendenz (+0,85 Prozent Abweichung), wodurch die Future Health Esg-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Future Health Esg-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Future Health Esg-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die technische Analyse als auch auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet.