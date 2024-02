Future Health Esg Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Future Health Esg betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Future Health Esg derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Future Health Esg weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Future Health Esg von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine neutrale Bewertung für Future Health Esg. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,5 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,63 USD liegt, was einer Abweichung von +1,24 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,8 USD, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Future Health Esg festgestellt. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Future Health Esg für diese Stufe daher eine "Neutral"-Einstufung.