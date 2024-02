Future Health Esg Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Future Health ESG Corp":

Die Future Health Esg-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 10,51 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 10,63 USD liegt, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs auch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,67 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Future Health Esg-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Future Health Esg-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 51,47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Future Health Esg-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien haben Einfluss auf das Anleger-Sentiment und können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Future Health Esg wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Sentiment führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Future Health Esg diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.