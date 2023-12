Future Data wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Future Data. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Future Data daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen also von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse sieht es weniger positiv aus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Future Data-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,78 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,68 HKD) weicht somit um -12,82 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine negative Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (0,68 HKD) 11,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Future Data-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält die Future Data-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Future Data mit einer Rendite von 175 Prozent deutlich darüber. Auch im Branchenvergleich mit "IT-Dienstleistungen" kann das Unternehmen mit einer Rendite von 167,07 Prozent punkten, während die Branche selbst eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,93 Prozent verzeichnet. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die fundamentalen Kennzahlen sprechen für Future Data. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,77 ist die Aktie von Future Data auf Basis der heutigen Notierungen 76 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bewertet werden. Diese Unterbewertung führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".