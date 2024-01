Future Data Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was die Anleger freut. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Tendenz. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Future Data diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Future Data weist mit einem Wert von 10,77 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 42,65, was einen Abstand von 75 Prozent ergibt. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI) ein prominentes Signal. Der RSI für Future Data liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 75 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt bei Future Data aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche. Diese Differenz von -6,12 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.