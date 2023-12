Future Data Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) der Future Data-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 80 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Future Data daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Future Data-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,66 HKD, was einen Unterschied von -15,38 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,76 HKD und einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-13,16 Prozent) eine negative Entwicklung, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Future Data in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Future Data daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.