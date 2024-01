Future Data Aktie: So kann man sich irren!

Die Future Data-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,79 HKD verzeichnet, was einem Abweichungswert von -27,85 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,72 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,57 HKD, was einer Abweichung von -20,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Relative Strength-Index (RSI) ist die Future Data-Aktie derzeit mit einem Wert von 70 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Future Data-Aktie 6,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Future Data-Aktie somit insgesamt "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen für die verschiedenen technischen Analyseindikatoren.