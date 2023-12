Future Data Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Aktienkurs von Future Data hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 60,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,48 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Future Data eine Outperformance von +60,01 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -10,18 Prozent, während Future Data mit 70,68 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Stimmung rund um Future Data auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Future Data aufgegriffen, was zur Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Future Data liegt derzeit bei 10,77 Euro, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 42. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Future Data-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,79 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,68 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -13,92 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,74 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,11 Prozent Abweichung). Daher wird die Future Data-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigt Future Data starke Leistungen in Bezug auf den Aktienkurs und wird aufgrund der neutralen Stimmung und unterbewerteten Kennzahlen als aussichtsreiche Aktie eingestuft.