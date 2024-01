Future Bright Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Stimmung und das Interesse an Future Bright in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von uns. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke, dass es in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Future Bright gab, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bezogen auf Future Bright zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls auf eine Überkaufsituation hin, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Punkt führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Future Bright um 26,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den zurückliegenden 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -33,33 Prozent liegt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Future Bright im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 17,5 Prozent erzielt hat, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Aktie die mittlere Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 23,85 Prozent, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.