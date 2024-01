Future Bright Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Future Bright beträgt derzeit 39,08, was 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Future Bright in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Future Bright ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 100 als auch der RSI25-Wert von 100 für die Future Bright-Aktie ziehen eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Investoren, die in die Aktie von Future Bright investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Dies liegt 6,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche. Folglich fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik von Future Bright führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Future Bright eine Performance von 17,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,84 Prozent im Branchenvergleich für Future Bright. Darüber hinaus lag Future Bright 13,23 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 4,27 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Future Bright ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.