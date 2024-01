Future Bright Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder RSI25 für 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 100 für Future Bright, was auf eine "Schlecht" Bewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Future Bright in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Future Bright 0,21 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,145 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -30,95 Prozent und zum GD50 -23,68 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 39 für Future Bright. Dies bedeutet, dass die Börse 39,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 22 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Schlecht" eingestuft.