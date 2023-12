Future Architect Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Future in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Future-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Wert (1684,1 JPY) auf ähnlichem Niveau liegt wie der letzte Schlusskurs (1730 JPY). Basierend auf diesen Daten wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Future-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewerten. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv war, jedoch in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Future-Aktie aktuell einen Wert von 55,56, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird daher auch der RSI als "Neutral" eingestuft.