Future Architect Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Future-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 58,59 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,78 ein neutrales Rating. Insgesamt erhält Future daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1671,21 JPY für den Schlusskurs der Future-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1662 JPY, was einer Abweichung von -0,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1728,62 JPY zeigt mit einer Abweichung von -3,85 Prozent ein neutrales Rating. Somit erhält Future insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Future eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen eine positive Stimmung herrschte und an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Dadurch erhält Future auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien konnten bei Future in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet.

Insgesamt erhält die Future-Aktie sowohl auf Basis des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.