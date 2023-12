Future Architect Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index, allgemein als RSI bekannt, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Future liegt bei 59,31, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Future über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Future derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie (1715 JPY) um +1,91 Prozent über dem GD200 (1682,87 JPY) liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +0,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Future diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.