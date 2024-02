Future Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse zeigt, dass der RSI7 für Future bei 53,88 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Future-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Future bei 706 GBP etwa 11,76 Prozent unter dem GD200 (800,08 GBP), was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50 beträgt 733,75 GBP, was einem Abstand von -3,78 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Future-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich mit einer präzisen Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Future hat sich jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Future eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Future stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".