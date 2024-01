Future Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Meinung von Analysten zur Future-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf langfristigen Einschätzungen. Insgesamt wurden 4 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1106 GBP, was einer potenziellen Performance von 39,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 10,31 Punkten, was auf eine Überverkauftheit von Future hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Überverkauftheit und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Future-Aktie in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Future in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Future-Aktie. Die überwiegend neutralen Themen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.