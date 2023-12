Future Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Future-Aktie beträgt aktuell 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für die Future-Aktie zeigt, dass sie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führen. Das Kursziel für die Future-Aktie liegt im Mittel bei 1106 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 48,36 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Future. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Future wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Future-Aktie aktuell bei 860,42 GBP verläuft und die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 745,5 GBP und hat somit einen Abstand von -13,36 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Future-Aktie ein "Schlecht"-Signal mit einer aktuellen Differenz von -11,51 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".