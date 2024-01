Future Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Future diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Future, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Future insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", wobei 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Kurzfristig gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel, basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 1106 GBP für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotential von 48,46 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für Future.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Future-Aktie ein Durchschnitt von 846,46 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 745 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (830,64 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Future-Aktie einen Wert von 60,65 für RSI7 und 63,87 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.