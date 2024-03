FutureFuel im Check!

Die Dividendenrendite von Futurefuel beträgt derzeit 4,26 Prozent, was 1,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Futurefuel eine Performance von -27,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Unterperformance von -44,62 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Futurefuel 44,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Futurefuel weisen darauf hin, dass die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt hat, was zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält Futurefuel in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Basierend auf der technischen Analyse wird Futurefuel derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage liegt bei 7,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,88 USD liegt, was einer Abweichung von -2,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,79 USD, was einer Abweichung von +18,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Zeitraum eine "Gut"-Bewertung. Daher entspricht die Gesamtbewertung dem Rating "Gut".