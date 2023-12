Futura Medical Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Futura Medical stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Futura Medical, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Futura Medical derzeit bei 44,73 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 27,3 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -38,97 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist die Situation nicht positiv, da der GD50 derzeit ein Niveau von 31,43 GBP angenommen hat, was einer Differenz von -13,14 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume insgesamt "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigte Futura Medical durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Futura Medical derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 % für Arzneimittel. Mit einer Differenz von lediglich 3,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

