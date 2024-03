Futura Medical Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Futura Medical bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Futura Medical ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) von Futura Medical liegt bei 87,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Im Branchenvergleich schneidet Futura Medical positiv ab. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -25,75 Prozent gefallen sind. Dadurch ergibt sich eine Outperformance von +4,17 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag Futura Medical 2,29 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.