Futura Medical Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Futura Medical liegt bei 31,52, was auf eine „Neutral“-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,21 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Futura Medical mit -28,57 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -21,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Futura Medical mit 7,56 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Futura Medical aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Futura Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage (42,03 GBP) vom letzten Schlusskurs (38,5 GBP) um -8,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs (31,73 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (+21,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Futura Medical-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.